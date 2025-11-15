Animation123 jardin ! Myciculture sur bûche Chemillé Chemillé-en-Anjou

Animation123 jardin ! Myciculture sur bûche

Chemillé 28 bis rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

15 novembre 2025, 10:00-12:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Venez apprendre ou partager votre expérience sur la myciculture sur bûche.

Pour faire pousser vos champignons à la maison en inoculant une bûche avec une culture de champignons (pleurottes, shitakés).

Apportez une perceuse et un foret de 8,5 ou 9 et repartez avec votre bûche inoculée de mycellium (5€/bûche, possibilité d’en préparer plusieurs).

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle 5€ .

Chemillé 28 bis rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Animation123 jardin ! Myciculture on logs

German :

Animation123 Garten! Pilzkunde auf Holzscheiten

Italiano :

Animazione123 jardin ! Micologia su tronchi

Espanol :

¡Animación123 jardin ! Micicultura en troncos

