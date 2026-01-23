Animation123 jardin ! Taille des fruitiers Le Jardin du Cloître Chemillé-en-Anjou
Animation123 jardin ! Taille des fruitiers Le Jardin du Cloître Chemillé-en-Anjou samedi 14 février 2026.
Animation123 jardin ! Taille des fruitiers
Le Jardin du Cloître 35 Rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Animation123 jardin ! Taille des fruitiers
Animation 123 jardin! de l’association Horizon Bocage
Venez rencontrer un passionné pour découvrir la taille des arbres fruitiers
Comment tailler mon pommier, mon poirier …?
Animation gratuite pour les adhérents.
Adhésion annuelle de 5€ à l’association .
Le Jardin du Cloître 35 Rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Animation123 jardin ! Pruning fruit trees
L’événement Animation123 jardin ! Taille des fruitiers Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges