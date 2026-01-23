Animation123 jardin ! Taille des fruitiers Le Jardin du Cloître Chemillé-en-Anjou

Animation123 jardin ! Taille des fruitiers

Le Jardin du Cloître 35 Rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Animation 123 jardin! de l’association Horizon Bocage

Venez rencontrer un passionné pour découvrir la taille des arbres fruitiers

Comment tailler mon pommier, mon poirier …?

Animation gratuite pour les adhérents.

Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Le Jardin du Cloître 35 Rue du Maréchal Juin Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

Animation123 jardin ! Pruning fruit trees

