Animations à la bibiothèque des Cinq-Avenues en janvier et février Impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement

Animations à la bibiothèque des Cinq-Avenues en janvier et février

Du 16/01 au 24/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose des animations pour tous.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose





► TOUT PUBLIC



ATELIER



MARDI 17 FÉVRIER À 10H

À la découverte des oiseaux, si familiers et si mystérieux

Un atelier pour découvrir les oiseaux familiers qui nous entourent écoute, identification, découverte de modes de vie de différents oiseaux. Découverte et expérience sur le miracle des plumes. Fabrication d’un petit oiseau en carton.

Sur inscription 04 13 94 82 50.

Animé par Nathalie Jordan.



CLUB DE LECTURE



VENDREDI 16 JANVIER À 18H15

Lecture avenue coups de cœur ou coup de

gueule ?

Viens partager tes lectures coups de cœur oucoups de gueule avec les bibliothécaires et d’autres passionnés de bouquins.

Sur inscription sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 50.

Animé par les bibliothécaires.





► RENDEZ-VOUS JEUNESSE



Tous les ateliers sont sur inscriptions.

Les inscriptions se font sur place ou par téléphone 04 13 94 82 50



Éveil musical

VENDREDI 23 JANVIER À 10H

SAMEDI 21 FÉVRIER À 9H15

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par À petits sons.



Jeu de rôle

JEUDI 19 FÉVRIER À 14H

Le jeu de rôle sur table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à explorer un monde où des héros surmontent des épreuves, font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.

A partir de 10 ans. Sur inscription.

Animé par Les Parchemins de Tychée.



Atelier manga

VENDREDI 20 FÉVRIER À 10H

Initiation au dessin des personnages, des expressions et des décors, à la scénarisation, aux codes graphiques et à la colorisation.

A partir de 10 ans. Sur inscription.

Animé par Voir et dessiner.



Atelier Philo

MARDI 24 FÉVRIER À 10H

Pourquoi et comment dire non à la violence ? Réfléchissons ensemble à ce qu’il faudrait dire et faire quand on est un enfant, pour dire non à la violence. Viens partager tes réflexions. Discussion suivie d’une activité créative.

De 6 à 10 ans. Sur inscription.

Animé par Bibliothé nomade .

Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Cinq-avenues library offers events for all ages.

