La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose des animations pour tous.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose





► TOUT PUBLIC



ATELIER

VENDREDI 16 MAI À 14H

Atelier reliure

L’Atelier Pulpe vous propose une initiation à reliure artisanale. Accompagnés pas à pas par la «relieuse-animatrice», venez vous initier à des techniques de reliure simples.

Sur inscription.

En collaboration avec Atelier Pulpe.



LECTURE

VENDREDI 20 JUIN À 18H15

Lecture Avenue

Lecture Avenue, le nouveau club de lecture de la bibliothèque des Cinq-Avenues ! Viens partager tes lectures des fiertés avec les bibliothécaires et d’autres passionnés de bouquins. Tous les genres sont acceptés, viens comme tu lis.

Sur inscription.

En collaboration avec les bibliothécaires.



RENCONTRE

VENDREDI 27 JUIN À 18H30

[On lirait le sud]

Rencontre avec Cédric Fabre

Rencontre avec l’auteur Cédric Fabre autour des romans ados Spoil et La Fabrique des héros.

Sur inscription.

En collaboration avec l’ARL PACA et la librairie Nozika.



► JEUNE PUBLIC



ÉVEIL MUSICAL

SAMEDI 24 MAI À 9H15

VENDREDI 20 JUIN À 10H

VENDREDI 27 JUIN À 10H

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

De 0 à 3 ans. Sur inscription sur place ou par téléphone, un mois avant l’événement.

En collaboration avec À Petits Sons. .

