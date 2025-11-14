Animations à la bibiothèque des Cinq-Avenues en novembre et décembre Impasse Fissiaux Marseille 4e Arrondissement

Animations à la bibiothèque des Cinq-Avenues en novembre et décembre

Du 14/11 au 06/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur bmvr.marseille.fr. Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose des animations pour tous.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque des Cinq-avenues vous propose





► JEUNE PUBLIC



Signes avec bébé

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 10H

Pour tisser un lien privilégié entre l’enfant et ses proches, venez vous initier à la langue des signes adaptée aux bébés et jeunes enfants. Une nouvelle manière de communiquer dès le plus jeune âge à la portée de tous.tes !

De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

Avec Anne-Sophie Pausé, Maman à Temps Plein.



Éveil musical

SAMEDIS 15 ET 22 NOVEMBRE À 9H15

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 9H15

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Jusqu’à 3 ans. Sur inscription.

En collaboration avec À Petits Sons. .

Impasse Fissiaux Bibliothèque des Cinq Avenues Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Cinq-avenues library offers events for all ages.

German :

Die Bibliothèque des Cinq-avenues bietet Veranstaltungen für alle an.

Italiano :

La biblioteca Cinq-avenues offre eventi per tutti.

Espanol :

La biblioteca Cinq-avenues ofrece actividades para todos los públicos.

