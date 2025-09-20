Animations à la Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Initiation à la linogravure ornementale

Durant cette animation, vous allez pouvoir vous initiez à la linogravure. A vos plaques et à vos gouges ! Creusez le linoleum et repartez avec l’impression de votre motif !

A partir de 12 ans,

Durée 2 h.

Réservation obligatoire

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd'hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n'est qu'en 1960, après diverses occupations, qu'elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes.

Journées européennes du patrimoine 2025