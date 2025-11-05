Animations à la bibliothèque de La Grognarde en novembre et décembre Bibliothèque de la Grognarde Marseille 11e Arrondissement
Animations à la bibliothèque de La Grognarde en novembre et décembre
Du 05/11 au 23/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque de la Grognarde 2 Square Berthier Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants
Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à la Grognarde
► TOUT PUBLIC
ATELIER
MERCREDI 5 NOVEMBRE À 14H30
Petits jardins zen
Accordez-vous un moment de détente et créez votre jardin zen miniature à partir de contenants originaux.
À partir de 6 ans. Sur inscription à partir du 14 octobre.
En collaboration avec Les Glaneurs des possibles.
CLUB LECTURE
JEUDI 6 NOVEMBRE À 9H30
JEUDI 11 DÉCEMBRE À 9H30
Passeurs de livres
Le temps d’une matinée, venez partager vos coups de coeur culturels en toute convivialité.
Sur inscription.
Animé par les bibliothécaires.
PROJECTION
JEUDI 20 NOVEMBRE À 18H
JEUDI 18 DÉCEMBRE À 18H
Le Grognarde Movie Club
Les bibliothécaires vous invitent au Movie Club de La Grognarde !
Sur inscription.
Animé par les bibliothécaires.
► JEUNE PUBLIC
MERCREDI 26 NOVEMBRE À 10H30
Bercer, couver, caresser, cajoler… C’est ça être une maman poule, même quand on est renarde ! Une histoire gestuelle et musicale au sein d’un poulailler où un jour le tout-petit devient grand et veut voir là-bas, de l’autre côté du jardin…
À partir de 18 mois. Sur inscription à partir du 14 octobre.
Avec Élisa Queneutte, en collaboration avec MCE Production l’Éolienne.
Création de carnet en fleurs et feuilles séchées
SAMEDI 29 NOVEMBRE À 16H
Fabriquez votre propre carnet herbier choix du papier, du format et du fil, et apprenez comment faire sécher feuilles et fleurs pour constituer un bel herbier. Un moment mêlant créativité, nature et savoir-faire artisanal.
Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Sur inscription à partir du 14 octobre.
En collaboration avec Atelier Pulpe.
Décorations de Noël
MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 14H
La bibliothèque n’attend que tes petites mains pour se parer des couleurs de Noël !
À partir de 7 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.
Animé par les bibliothécaires.
Les lectures des p’tits Grognards
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 10H15
Comptines, chansons, livres d’éveil, histoires de doudous, histoires pour rêver… Les tout-petits et leurs accompagnant.e.s sont invité.e.s à partager un moment de lecture et d’éveil, un mercredi matin par mois.
De 6 mois à 3 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.
Animé par les bibliothécaires.
Ciné Carnavalo
MARDI 23 DÉCEMBRE À 15H
Le principe du ciné Carnavalo ? Assister à la projection d’un film et venir déguisé en fonction d’un thème.
Ce mois-ci, c’est l’hiver !
À partir de 6 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.
Animé par les bibliothécaires. .
Bibliothèque de la Grognarde 2 Square Berthier Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.
German :
Entdecken Sie die zahlreichen Angebote der Bibliotheken in Marseille.
Italiano :
Venite a scoprire le numerose attività proposte dalle biblioteche di Marsiglia.
Espanol :
Venga a descubrir las numerosas actividades que ofrecen las bibliotecas de Marsella.
