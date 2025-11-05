Animations à la bibliothèque de La Grognarde en novembre et décembre Bibliothèque de la Grognarde Marseille 11e Arrondissement

Animations à la bibliothèque de La Grognarde en novembre et décembre

Du 05/11 au 23/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque de la Grognarde 2 Square Berthier Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants

Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à la Grognarde



► TOUT PUBLIC



ATELIER

MERCREDI 5 NOVEMBRE À 14H30

Petits jardins zen

Accordez-vous un moment de détente et créez votre jardin zen miniature à partir de contenants originaux.

À partir de 6 ans. Sur inscription à partir du 14 octobre.

En collaboration avec Les Glaneurs des possibles.



CLUB LECTURE

JEUDI 6 NOVEMBRE À 9H30

JEUDI 11 DÉCEMBRE À 9H30

Passeurs de livres

Le temps d’une matinée, venez partager vos coups de coeur culturels en toute convivialité.

Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



PROJECTION

JEUDI 20 NOVEMBRE À 18H

JEUDI 18 DÉCEMBRE À 18H

Le Grognarde Movie Club

Les bibliothécaires vous invitent au Movie Club de La Grognarde !

Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.





► JEUNE PUBLIC



MERCREDI 26 NOVEMBRE À 10H30

Bercer, couver, caresser, cajoler… C’est ça être une maman poule, même quand on est renarde ! Une histoire gestuelle et musicale au sein d’un poulailler où un jour le tout-petit devient grand et veut voir là-bas, de l’autre côté du jardin…

À partir de 18 mois. Sur inscription à partir du 14 octobre.

Avec Élisa Queneutte, en collaboration avec MCE Production l’Éolienne.

Création de carnet en fleurs et feuilles séchées



SAMEDI 29 NOVEMBRE À 16H

Fabriquez votre propre carnet herbier choix du papier, du format et du fil, et apprenez comment faire sécher feuilles et fleurs pour constituer un bel herbier. Un moment mêlant créativité, nature et savoir-faire artisanal.

Tout public, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Sur inscription à partir du 14 octobre.

En collaboration avec Atelier Pulpe.

Décorations de Noël



MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 14H

La bibliothèque n’attend que tes petites mains pour se parer des couleurs de Noël !

À partir de 7 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.

Animé par les bibliothécaires.

Les lectures des p’tits Grognards



MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 10H15

Comptines, chansons, livres d’éveil, histoires de doudous, histoires pour rêver… Les tout-petits et leurs accompagnant.e.s sont invité.e.s à partager un moment de lecture et d’éveil, un mercredi matin par mois.

De 6 mois à 3 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.

Animé par les bibliothécaires.

Ciné Carnavalo



MARDI 23 DÉCEMBRE À 15H

Le principe du ciné Carnavalo ? Assister à la projection d’un film et venir déguisé en fonction d’un thème.

Ce mois-ci, c’est l’hiver !

À partir de 6 ans. Sur inscription à partir du 15 novembre.

Animé par les bibliothécaires. .

Bibliothèque de la Grognarde 2 Square Berthier Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

