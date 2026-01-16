Animations à la bibliothèque de Saint-André en janvier et février Bibliothèque Saint André Marseille 16e Arrondissement

Animations à la bibliothèque de Saint-André en janvier et février

Du 17/01 au 28/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-01-17

fin : 2026-02-28

2026-01-17

La bibliothèque de Saint-André vous propose des animations pour tousEnfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque de Saint-André vous propose



► TOUT PUBLIC



ATELIERS

SAMEDI 17 JANVIER À 10H30

Atelier couture

Venez découvrir une technique de couture créative et repartez avec votre création ce mois-ci, la broderie japonaise sashiko.

Tout public à partir de 12 ans. Sur inscription

04 13 94 82 00.

Animé par Gavroche et Violette.



MERCREDI 21 JANVIER À 14H30

SAMEDI 7 FÉVRIER À 10H30

Atelier d’écriture

Un rendez-vous mensuel atelier d’écriture pour débutants et confirmés.

Tout public à partir de 15 ans. Sur inscription

04 13 94 82 00.

Animé par Julie, bénévole.



SAMEDI 21 FÉVRIER À 10H ET 10H30

Atelier reliure

Apprenez l’art de la reliure artisanale et fabriquez vous-mêmes des carnets.

Ce mois-ci créez un carnet pop-up simple.

Sur inscription 04 13 94 82 00.

Animé par L’atelier Pulpe.



► JEUNE PUBLIC



Parcours motricité

MERCREDI 14 JANVIER À 10H15

Un atelier parent-enfant pour partager un moment privilégié autour d’un parcours de motricité (modules sensoriels, équilibre, etc.) et des jeux de motricité

fine.

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires.



Éveil musical pour petites oreilles

MERCREDI 21 JANVIER À 10H ET 11H

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits.

Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter et danser avec nous !

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par A petits sons.



La cabane imaginaire

MERCREDI 28 JANVIER À 10H15

Pendant que l’enfant part à l’école, un étrange personnage entre dans sa chambre… et mange tous ses doudous ! Lecture théâtralisée.

De 3 à 6 ans. Sur inscription.

Animé par La fuite dans les idées.



Atelier manga

MERCREDI 28 JANVIER À 14H30

Initiation au dessin des personnages, des expressions, des décors, de la scénarisation, des codes graphiques et de la colorisation de ces univers bien particuliers

qui attirent de plus en plus d’adeptes.

De 6 à 10 ans. Sur inscription.

Animé par Voir et dessiner.



Histoires et comptines pour petites oreilles

MERCREDI 18 FÉVRIER À 10H15

Un moment de lecture pour le grand bonheur des tout-petits dans la cour de la bibliothèque.

De 0 à 3 ans. Sur inscription.

Animé par les bibliothécaires



Kamishibaï Prendre soin de la terre

MERCREDI 25 FÉVRIER À 14H30

Histoires illustrées et contées en kamishibaï où il est question de prendre soin de la terre, de respecter l’environnement, de cultiver des lieux agréables et

même de sauver une forêt en feu.

De 4 à 8 ans. Sur inscription.

Animé par Bibliothé nomade.



Escape game Mission sauvetage au Pôle Nord

SAMEDI 28 FÉVRIER À 14H30 ET 16H15

Une aventure d’une heure au pôle nord ! Toutes les compétences des enfants seront mises à l’épreuve à travers un parcours multi-activités pour réussir la

mission sauvetage.

De 6 à 10 ans. Sur inscription.

Animé par L’académie des enfants. .

Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Saint-André library offers activities for everyone

