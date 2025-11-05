Animations à la bibliothèque de Saint-André en novembre et décembre Bibliothèque Saint André Marseille 16e Arrondissement

Animations à la bibliothèque de Saint-André en novembre et décembre

Du 05/11 au 24/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-11-05

fin : 2025-12-24

2025-11-05

La bibliothèque de Saint-André vous propose des animations pour tousEnfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque de Saint-André vous propose



► TOUT PUBLIC



ATELIER

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 15H

MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 15H

Atelier d’écriture

Le rendez-vous mensuel reprend pour cette année un atelier d’écriture pour débutants et confirmés.

À partir de 15 ans. Sur inscription.

Animé par Julie, bénévole.



JEUDI 11 DÉCEMBRE À 9H

JEUDI 18 DÉCEMBRE À 9H

Créations pour les fêtes

Atelier créatif de décorations pour les fêtes de fin d’année.

Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



ÉVÉNEMENT

VENDREDI 12 DÉCEMBRE À PARTIR DE 16H30

Fête de l’hiver

Restitution des ateliers menés avec Baptiste Verrey, les enfants du quartier et des écoles Condorcet et Boisseau.

Déambulation dans le quartier, goûter partagé et autres surprises dans la cour de la bibliothèque.

Une proposition Baptiste Verrey, artiste, en collaboration avec l’IFAMM, les écoles Condorcet et Boisseau, la cité éducative Marseille Nord.



► JEUNE PUBLIC



Atelier numérique

MERCREDI 5 NOVEMBRE À 14H30

Atelier d’initiation à la robotique et programmation de l’IA.

Pour enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.

En collaboration avec United Crocos.



La cabane imaginaire

MERCREDI 26 NOVEMBRE À 10H15

Une lecture théatralisée de l’album L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau de Philippe Corentin.

Pour enfants de 3 à 6 ans.

Une proposition de la Fuite dans les idées



Kamishibaï L’ours et la lune, un voyage dans le grand froid polaire.

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 15H

Et si on partait ensemble au beau milieu de la neige ? Ou pourquoi pas sur un glacier pour suivre les traces d’un ours polaire ! Viens partager un moment de contes pour te réchauffer le coeur, ça fait du bien.

Pour enfants de 4 à 8 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Bibliothé nomade.



Éveil musical

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 10H ET 11H

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

Pour enfants de 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

En collaboration avec À petits sons.



Atelier scientifique mène l’enquête !

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 14H30

Résout une enquête criminelle en utilisant les techniques de la police scientifique !

Pour enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Les petits débrouillards.



Lutins, étoiles, bottes et sapins

MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 10H

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 14H

Atelier créatif de décorations pour les fêtes de fin d’année.

Pour enfants à partir de 5 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Histoires sous le sapin

MERCREDI 24 DÉCEMBRE À 10H15

Sélection d’histoires d’hiver, de neige, de lutins et de Père Noël en musique.

Pour enfants à partir de 4 ans.

Par les bibliothécaires. .

Bibliothèque Saint André 6 Boulevard Jean Salducci Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

