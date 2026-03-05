Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril Bibliothèque du Merlan Marseille 14e Arrondissement

Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril

Du 14/03 au 22/04/2026.

Voir détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants

Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités destinées à tous , au programme au Merlan







► TOUT PUBLIC

Inscription obligatoire sauf mention contraire 04 13 94 82 40





ATELIERS



SAMEDI 14 MARS À 14H

> Auditorium

Atelier couture

Créer vos propres broderies sur des motifs floraux.

À partir de 10 ans.

Animé par Gavroche et Violette.



SAMEDI 28 MARS À 15H

> Auditorium

Jardin Zen à la découverte des oiseaux

Découvrez le monde caché des oiseaux qui peuplent votre jardin.

À partir de 10 ans.

Animé par Nathalie Jordan.



MERCREDI 15 AVRIL À 14H

> Auditorium

Atelier couture

Un atelier de couture créative, inspiré du Japon.

À partir de 10 ans.

Animé par Gavroche et Violette.



CONCERT

SAMEDI 18 AVRIL À 16H

> Hall d’accueil

Françoise Atlan et l’Ensemble Bilbilikas

Un panorama de chants de Méditerranée pour un voyage musical hors normes.

Avec Françoise Atlan et l’ensemble Bilbilikas.



JEUX

VENDREDI 27 MARS À 10H

> Espace audiovisuel

À vos jeux moussaillons

Venez partager un moment convivial autour de jeux de société

Pour un public senior.





► ANIMATIONS JEUNESSE

Tous les ateliers sont sur inscriptions.

Les inscriptions se font sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 40.



ATELIER SCIENTIFIQUE

MERCREDI 25 MARS À 14H

> Auditorium

Initiation aux sciences à travers des ateliers ludiques.

De 6 à 10 ans.

Animé par Les Petits débrouillards.



JEUX DE RÖLES

MERCREDI 1er AVRIL À 14H30

> Auditorium

Jeux de rôles pour enfants

De 6 à 10 ans.

Animé par Les parchemins de Tychée.



DESSIN MANGA

MERCREDI 15 AVRIL À 14H30

> Auditorium

Initiation au dessin manga

De 6 à 10 ans.

Animé par Voir et dessiner.



MERLAN L’ENCHANTEUR

JEUDIS 16 ET 23 AVRIL À 10H

> Hall d’accueil

Lecture d’un album avec atelier créatif

De 3 à 6 ans.

Animé par les bibliothécaires.



ATELIER MUSICAL

MERCREDI 22 AVRIL À 10H ET 11H

> Hall d’accueil

Des chants, des danses, des instruments de musique… pour les tout-petits.

De 0 à 3 ans.

Animé par A petits sons. .

Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.

