Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril Bibliothèque du Merlan Marseille 14e Arrondissement
Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril Bibliothèque du Merlan Marseille 14e Arrondissement samedi 14 mars 2026.
Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril
Du 14/03 au 22/04/2026.
Voir détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-03-14
Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants
Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités destinées à tous , au programme au Merlan
► TOUT PUBLIC
Inscription obligatoire sauf mention contraire 04 13 94 82 40
ATELIERS
SAMEDI 14 MARS À 14H
> Auditorium
Atelier couture
Créer vos propres broderies sur des motifs floraux.
À partir de 10 ans.
Animé par Gavroche et Violette.
SAMEDI 28 MARS À 15H
> Auditorium
Jardin Zen à la découverte des oiseaux
Découvrez le monde caché des oiseaux qui peuplent votre jardin.
À partir de 10 ans.
Animé par Nathalie Jordan.
MERCREDI 15 AVRIL À 14H
> Auditorium
Atelier couture
Un atelier de couture créative, inspiré du Japon.
À partir de 10 ans.
Animé par Gavroche et Violette.
CONCERT
SAMEDI 18 AVRIL À 16H
> Hall d’accueil
Françoise Atlan et l’Ensemble Bilbilikas
Un panorama de chants de Méditerranée pour un voyage musical hors normes.
Avec Françoise Atlan et l’ensemble Bilbilikas.
JEUX
VENDREDI 27 MARS À 10H
> Espace audiovisuel
À vos jeux moussaillons
Venez partager un moment convivial autour de jeux de société
Pour un public senior.
► ANIMATIONS JEUNESSE
Tous les ateliers sont sur inscriptions.
Les inscriptions se font sur place ou par téléphone au 04 13 94 82 40.
ATELIER SCIENTIFIQUE
MERCREDI 25 MARS À 14H
> Auditorium
Initiation aux sciences à travers des ateliers ludiques.
De 6 à 10 ans.
Animé par Les Petits débrouillards.
JEUX DE RÖLES
MERCREDI 1er AVRIL À 14H30
> Auditorium
Jeux de rôles pour enfants
De 6 à 10 ans.
Animé par Les parchemins de Tychée.
DESSIN MANGA
MERCREDI 15 AVRIL À 14H30
> Auditorium
Initiation au dessin manga
De 6 à 10 ans.
Animé par Voir et dessiner.
MERLAN L’ENCHANTEUR
JEUDIS 16 ET 23 AVRIL À 10H
> Hall d’accueil
Lecture d’un album avec atelier créatif
De 3 à 6 ans.
Animé par les bibliothécaires.
ATELIER MUSICAL
MERCREDI 22 AVRIL À 10H ET 11H
> Hall d’accueil
Des chants, des danses, des instruments de musique… pour les tout-petits.
De 0 à 3 ans.
Animé par A petits sons. .
Bibliothèque du Merlan Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.
L’événement Animations à la bibliothèque du Merlan en mars et avril Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-03 par Ville de Marseille