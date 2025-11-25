Animations à la bibliothèque du Panier Bibliothèque du Panier Adresse provisoire dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Animations à la bibliothèque du Panier

Du 25/11 au 17/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Voir détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque du Panier Adresse provisoire dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité 2, rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Venez découvrir les nombreuses propositions de bibliothèques de Marseille.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



-ANIMATIONS JEUNESSE



Éveil musical

MERCREDI 26 NOVEMBRE À 9H45

MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 9H45

Des chants, des danses, des instruments de musique… pour les tout-petits.



Jeux d’éveil

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 9H45

Accompagnez les petites mains de vos enfants autour de premiers jeux d’éveil, de construction, d’encastrement, d’observation, pour un moment de convivialité avec les bibliothécaires.

De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

Séance animée par les bibliothécaires.



Panier à histoires

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 9H45

Ouvrez grand vos petites oreilles ou peut être pas trop et venez piocher dans notre panier, des histoires !

De 3 à 6 ans.

Séance animée par les bibliothécaires.



– TOUT PUBLIC



CLUB LECTURE

MARDI 25 NOVEMBRE À 17H45

MARDI 16 DÉCEMBRE À 17H45

Panier à bulles

Notre club de lecture mensuel spécial BD/Mangas ! Venez échanger vos lectures, vos coups de coeur et découvrir nos présentations thématiques.

À partir de 11 ans.

Séance animée par les bibliothécaires. .

English :

Come and discover the many proposals from Marseille’s libraries.

German :

Entdecken Sie die zahlreichen Angebote der Bibliotheken in Marseille.

Italiano :

Venite a scoprire le numerose attività proposte dalle biblioteche di Marsiglia.

Espanol :

Venga a descubrir las numerosas actividades que ofrecen las bibliotecas de Marsella.

