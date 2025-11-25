Animations à la bibliothèque du Panier Bibliothèque du Panier Adresse provisoire dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Animations à la bibliothèque du Panier

mardi 25 novembre 2025.
Du 25/11 au 17/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Du 25/11 au 17/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Voir détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr.

Bibliothèque du Panier
Adresse provisoire dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
Marseille 2e Arrondissement
Bouches-du-Rhône
Début : Lundi 2025-11-25
fin : 2025-12-17
2025-11-25
Venez découvrir les nombreuses propositions de bibliothèques de Marseille.Enfants
Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !
-ANIMATIONS JEUNESSE
Éveil musical
MERCREDI 26 NOVEMBRE À 9H45
MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 9H45
Des chants, des danses, des instruments de musique… pour les tout-petits.
Jeux d’éveil
MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 9H45
Accompagnez les petites mains de vos enfants autour de premiers jeux d’éveil, de construction, d’encastrement, d’observation, pour un moment de convivialité avec les bibliothécaires.
De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.
Séance animée par les bibliothécaires.
Panier à histoires
MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 9H45
Ouvrez grand vos petites oreilles ou peut être pas trop et venez piocher dans notre panier, des histoires !
De 3 à 6 ans.
Séance animée par les bibliothécaires.
– TOUT PUBLIC
CLUB LECTURE
MARDI 25 NOVEMBRE À 17H45
MARDI 16 DÉCEMBRE À 17H45
Panier à bulles
Notre club de lecture mensuel spécial BD/Mangas ! Venez échanger vos lectures, vos coups de coeur et découvrir nos présentations thématiques.
À partir de 11 ans.
Séance animée par les bibliothécaires. .
English :
Come and discover the many proposals from Marseille’s libraries.
German :
Entdecken Sie die zahlreichen Angebote der Bibliotheken in Marseille.
Italiano :
Venite a scoprire le numerose attività proposte dalle biblioteche di Marsiglia.
Espanol :
Venga a descubrir las numerosas actividades que ofrecen las bibliotecas de Marsella.
