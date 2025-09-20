Animations à la Bibliothèque Renaud-Barrault Bibliothèque Renaud-Barrault Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 20 septembre à 10h30 et 15h

10h30 : Babillages spécial « Les classiques de la littérature jeunesse »

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les bibliothécaires vous proposent des lectures d’albums incontournables, les « classiques » pour les tout-petits !

De 0 à 3 ans

Gratuit

Durée 30 min

Réservation obligatoire

Renseignements :

bm.webmaster@mairie-avignon.com

04 13 60 52 80

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

