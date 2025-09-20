Animations à la Bibliothèque Renaud-Barrault Bibliothèque Renaud-Barrault Avignon

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La papoterie créative : création de typographie inspirée de l’architecture de la bibliothèque

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, viens créer ta propre typographie en t’inspirant des détails architecturaux de la Bibliothèque Renaud Barrault ! Tu pourras ensuite utiliser ta propre police d’écriture !

Dès 12 ans

Gratuit

Durée 2 heures

Réservation obligatoire

Renseignements :

bm.webmaster@mairie-avignon.com

04 13 60 52 80

© Ville d’Avignon