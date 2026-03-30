Animations à la Brasserie Brewbaix Roubaix

Animations à la Brasserie Brewbaix

26 Rue des Fabricants Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

La Brasserie Brewbaix, c’est une micro-brasserie indépendante installée au cœur de Roubaix, qui fait revivre l’histoire brassicole locale avec une approche moderne et créative. On y brasse sur place une gamme de bières artisanales (IPA, Pale Ale, Pils, créations éphémères…) à découvrir directement dans notre taproom, un lieu convivial pensé pour accueillir aussi bien les curieux que les passionnés.

À l’occasion du week-end du Paris-Roubaix, la brasserie Brewbaix ouvre exceptionnellement sa taproom au programme 6 bières à la pression, foodtrucks tout le week-end, et DJ set le samedi dès 19h00.

vendredi à partir de 17h jusqu’à 22h00

samedi à partir de 16h jusqu’à 23h00

La Brasserie Brewbaix, c’est une micro-brasserie indépendante installée au cœur de Roubaix, qui fait revivre l’histoire brassicole locale avec une approche moderne et créative. On y brasse sur place une gamme de bières artisanales (IPA, Pale Ale, Pils, créations éphémères…) à découvrir directement dans notre taproom, un lieu convivial pensé pour accueillir aussi bien les curieux que les passionnés.

À l’occasion du week-end du Paris-Roubaix, la brasserie Brewbaix ouvre exceptionnellement sa taproom au programme 6 bières à la pression, foodtrucks tout le week-end, et DJ set le samedi dès 19h00.

vendredi à partir de 17h jusqu’à 22h00

samedi à partir de 16h jusqu’à 23h00 .

26 Rue des Fabricants Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 79 82 87 95 contact@brewbaix.com

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English :

Brasserie Brewbaix is an independent micro-brewery in the heart of Roubaix, reviving local brewing history with a modern, creative approach. A range of craft beers (IPA, Pale Ale, Pils, ephemeral creations, etc.) are brewed on site, and can be discovered directly in our taproom, a convivial space designed to welcome the curious and the passionate alike.

On the occasion of the Paris-Roubaix weekend, the Brewbaix brewery is exceptionally opening its taproom: on the program: 6 beers on draught, foodtrucks all weekend long, and a DJ set on Saturday from 7pm.

friday from 5pm to 10pm

saturday from 4pm to 11pm

L’événement Animations à la Brasserie Brewbaix Roubaix a été mis à jour le 2026-03-28 par Hauts-de-France Tourisme