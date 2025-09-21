Animations à la Cave à musique La Cave à Musique Mâcon

Animations à la Cave à musique Dimanche 21 septembre, 14h00, 18h00 La Cave à Musique Saône-et-Loire

Atelier de chant sur inscription | Tarif du spectacle : 12 € | Tarif réduit : 6 € | Billetterie.cavazik.org.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cave à Musique vous dévoile ses coulisses : découvrez les backstages d’une salle de concert, les enjeux d’une tournée et les contraintes de la vie d’artiste. Arpentez les caves de ce lieu culturel unique dans le paysage des SMAC de France en toute liberté ou accompagné(e) d’un membre de l’association Luciol, gestionnaire du lieu. En parallèle des visites, vous pourrez participer à l’atelier « Voix féminine » de Marine Pellegrini ou assister au spectacle Le Radeau de la Méduse, organisé par l’association Ils Scènent.

Les visites libres ou guidées se déroulent le dimanche de 14h à 17h30, l’atelier de chant « Voix féminine » avec Marine Pellegrini, de 15h à 17h30 (sur inscription) et le spectacle café-théâtre Le Radeau de la Méduse (en partenariat avec l’association Ils Scènent à 18h.

Plus d’informations : www.cavazik.org/programmation

La Cave à Musique 119 rue Boullay, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.cavazik.org/ contact@cavazik.org http://www.cavazik.org/programmation

