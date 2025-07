Animations A la découverte de la couasne de Port vieux Floirac

Site ENS Couasne de Floirac Floirac Lot

Gratuit

Début : 2025-08-12 09:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

2025-08-12

Les Espaces naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations sont régulièrement organisées…

Accompagnés par l’animateur du site, venez marcher en dehors des sentiers pour découvrir des milieux naturels des bords de Dordogne. Très variés, difficile d’accès, ces lieux offrent de grandes richesses écologiques.

Sur inscription via https://lot.fr/programme-planete-lot .

English :

The Sensitive Natural Spaces (ENS) are remarkable but fragile ecological reservoirs that benefit from a management and development programme led by the Lot Department, in partnership with local authorities and various stakeholders.

Animations are regularly organised…

German :

Die Espaces Naturelles Sensibles (ENS) sind bemerkenswerte, aber empfindliche ökologische Reservoirs, die von einem Verwaltungs- und Aufwertungsprogramm profitieren, das vom Département Lot in Partnerschaft mit den lokalen Gebietskörperschaften und verschiedenen Akteuren durchgeführt wird.

Es werden regelmäßig Veranstaltungen organisiert…

Italiano :

Le Aree Naturali Sensibili (ENS) sono notevoli ma fragili serbatoi ecologici che beneficiano di un programma di gestione e sviluppo gestito dal Dipartimento del Lotto, in collaborazione con le autorità locali e vari soggetti interessati.

Vengono organizzate regolarmente attività…

Espanol :

Los Espacios Naturales Sensibles (ENS) son reservas ecológicas notables pero frágiles que se benefician de un programa de gestión y desarrollo dirigido por el Departamento de Lot, en colaboración con las autoridades locales y diversas partes interesadas.

Se organizan regularmente actividades…

