Animations à la découverte de l’église clunisienne Saint-Julien Église Saint-Julien Vazerac

Animations à la découverte de l’église clunisienne Saint-Julien 20 et 21 septembre Église Saint-Julien Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservations. Renseignements au 06 47 68 31 92.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À la découverte de l’église Saint-Julien de Vazerac !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez explorer l’église Saint-Julien de Vazerac à travers différentes animations et visites commentées.

Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique et laissez-vous guider à la rencontre de son riche patrimoine.

Église Saint-Julien 1 Place de la Mairie, 82220 Vazerac, France Vazerac 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie L’église appartint, dès les origines, à l’évêque de Cahors. C’était l’une des plus importantes de l’archiprêtré de Nevèges. L’un des évêques de Cahors en fit don, en 1254, au chapitre cathédral qui eut le droit de patronage jusqu’à la Révolution. La façade s’ouvre par un portail de style classique, encadré de pilastre surmonté d’un fronton. Elle est ajourée d’une rose polylobée. La moitié de la façade est occupée par le clocher : tour rectangulaire de deux étages, en retrait et éclairés par des baies en plein cintre. Au flanc nord s’adosse un escalier à vis dont les parties supérieures ont été tronquées mais dont on voit encore la porte de communication avec la tour. L’intérieur présente un vaisseau terminé par un choeur à cinq pans. La nef est bordée de chapelles latérales dont l’arcade présente des dimensions et des moulurations différentes. Les fenêtres ont été presque toutes refaites.

© Manon Bouysset