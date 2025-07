Animations à la Fabrique du Terroir BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE 3B Avenue du Maquis de Payolle Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-03 12:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-08-03

Ça y est les 2 ans de ma grande aventure approchent et bien sûr nous avons à cœur de fêter ça avec vous.

À partir du 13 juillet et pour tous les dimanches de l’été nous vous proposons chaque dimanche un apéritif en musique avec une formule repas unique et changeante chaque semaine à 17 euros.

Le service sera en continu de 12h à 17h en musique et dans la bonne humeur.

Grande terrasse, grandes salles, grand parking, des musiciens au top et une équipe trop sympa

À très vite

Animé par Astra Gal .

BAGNERES-DE-BIGORRE 3B Avenue du Maquis de Payolle Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 15 51

English :

The 2-year anniversary of my great adventure is approaching, and of course we want to celebrate with you.

From July 13 onwards, we’ll be serving a musical aperitif every Sunday throughout the summer, with a unique meal menu that changes every week for 17 euros.

Service will be non-stop from 12pm to 5pm, with music and good cheer.

Big terrace, big rooms, big parking, top musicians and a great team!

See you soon

German :

Der zweite Jahrestag meines großen Abenteuers rückt immer näher und wir wollen das natürlich mit Ihnen feiern.

Ab dem 13. Juli und an allen Sonntagen des Sommers bieten wir Ihnen jeden Sonntag einen Aperitif mit Musik und ein einzigartiges, wöchentlich wechselndes Essensangebot für 17 Euro an.

Der Service ist von 12 Uhr bis 17 Uhr durchgehend mit Musik und guter Laune.

Große Terrasse, große Säle, großer Parkplatz, Top-Musiker und ein zu nettes Team

Bis bald

Italiano :

Si avvicina l’anniversario dei 2 anni della mia grande avventura e naturalmente vogliamo festeggiare con voi.

Dal 13 luglio e per tutta l’estate, ogni domenica offriremo un aperitivo musicale, con un menu unico che cambia ogni settimana a 17 euro.

Il servizio sarà continuo dalle 12.00 alle 17.00, con musica e buonumore.

Grande terrazza, grandi sale, grande parcheggio, ottimi musicisti e una grande squadra

A presto

Espanol :

Se acerca el segundo aniversario de mi gran aventura y, por supuesto, queremos celebrarlo contigo.

A partir del 13 de julio y todos los domingos del verano, ofreceremos un aperitivo musical todos los domingos, con un menú único que cambia cada semana a 17 euros.

El servicio será ininterrumpido de 12.00 a 17.00 horas, con música y buen humor.

Gran terraza, grandes salas, gran aparcamiento, músicos de primera y un gran equipo

Hasta pronto

