Animations à la Maison Colette Maison Colette Besançon

Ateliers cuisine sur réservation | Pas de parking, mais possibilité de se garer dans le quartier | CB acceptée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’association La bellecolette vous invite à la Maison Colette pour un week-end exceptionnel les 20 et 21 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine à partir de 14h. Au programme : atelier tampons, ateliers cuisine autour de Colette, lecture-dessinée basée sur des textes de Colette avec une projection exceptionnelle sur la maison de dessins réalisés en live, performance sonore, buvette. Un beau moment à vivre en famille ou entre amis !

Au programme, samedi 20 septembre :

– à partir de 14h, animation autour du vin et de Colette ;

– de 14h à 17h, atelier de tampons ;

– de 16h à 17h45, atelier cuisine inspiré des recettes de Colette, à destination des enfants de 6 à 12 ans (tarif : 5 €), sur inscription ;

– de 20h à 21h, lecture-spectacle Dialogue de bête à partir d’extraits de Dialogues de bêtes, de Colette, sur une idée originale et une adaptation de Lara Suyeux, et des dessins de Cyrille Meyer.

Au programme, dimanche 21 septembre :

– à partir de 14h, animation autour du vin et de Colette ;

– de 14h à 17h, atelier de tampons avec la Direction du patrimoine historique de la Ville de Besançon ;

– de 15h à 16h45, atelier cuisine inspiré des recettes de Colette, à destination des adultes (tarif : 5 €), sur inscription ;

– de 17h à 18h, « Dans ton ventre désert, je vois des multitudes », fiction sonore et musicale à partir de 12 ans, de la compagnie La dernière maison du village.

Une buvette à prix doux sera proposée durant tout l’événement.

Maison Colette 41 chemin des Montboucons, 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@labellecolette.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@labellecolette.fr »}] Transport en commun à proximité : lignes L3, L6, 7, 12, 20, 61 à 68, arrêt de bus Pôle Temis | Pas de stationnement possible dans le parc et aux abords immédiats | Places de parking au niveau du Pôle Temis (parking relais comprenant des places PMR).

© Laura Tisserand