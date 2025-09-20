Animations à la Maison de la RATP / Espace Centenaire Maison de la RATP Paris

Animations à la Maison de la RATP / Espace Centenaire 20 et 21 septembre Maison de la RATP Paris

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au sein de l’espace Centenaire, testez le simulateur de conduite tramway, tentez de conduire le MS 61, assistez à la projection de films de la vidéothèque, et découvrez les photos d’architecture de la photothèque.

Maison de la RATP 189 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France Les Journées européennes du patrimoine sont devenues un rendez-vous incontournable pour la RATP, qui y participe depuis 2005. La RATP fait partie intégrante du paysage francilien. Le métro, plus que centenaire, riche de plus de 300 stations, est à lui seul un élément incontournable du patrimoine parisien. Un patrimoine que l'entreprise entretient, maintient et ne cesse de valoriser, que ce soit en termes d'espaces ou de matériels roulants. Ces journées représentent une occasion unique de faire découvrir au public des lieux qui lui sont d'ordinaire inaccessibles ou de faire redécouvrir, avec un autre regard, les transports que les voyageurs empruntent au quotidien. Chaque année, la RATP accueille des milliers de visiteurs pour les Journées européennes du Patrimoine. Un temps fort de l'année, qui mobilise des près de 250 agents volontaires

Journées européennes du patrimoine 2025

Hamdi Chref