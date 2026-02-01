Animations à la Médiathèque de Saint Eloi Médiathèque Saint-Éloi

Animations à la Médiathèque de Saint Eloi

Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 11:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-27 2026-06-12

La Médiathèque de Saint Eloi propose des animations durant le 1er trimestre de l’année avec au programme soirée jeux, heure du conte, club de lecture, ateliers…

– Mercredi 18 février à 10h Heure du conte pour les enfants de 4 à 6 ans. Venez rêver en écoutant de belles histoires !

– Jeudi 26 février à 10h Club de lecture venez découvrir des nouveaux auteurs et partager vos coups de cœur !

– Vendredi 27 février à 19h Soirée poésie Liberté, force de vie déployée avec MP Moreau L Briand N Chatillon Chamouard dans le cadre de la 28ème édition du Printemps des Poètes du 9 au 31/03/2026.

– Vendredi 27 mars à 20h Soirée jeux de société animée par Jean de la Lune de Nevers.

– 2 ateliers sur la thématique de Pâques pour les jeunes de 4 à 10 ans avec N. Michot.

– Vendredi 12 juin Soirée Cabaret avec la troupe Leffet Cabaret de Cosne sur Loire.

Sans oublier les divers ateliers, tricot, généalogie, jeux de société, Pyramide et dictée…

Pour toutes les activités, la réservation est obligatoire.

Inscription au 03.86.37.12.58 pour vous inscrire. .

Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations à la Médiathèque de Saint Eloi

L’événement Animations à la Médiathèque de Saint Eloi Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Nevers