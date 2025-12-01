Animations à la Médiathèque d’Esternay Esternay
La médiathèque intercommunale d’Esternay vous propose deux rendez-vous chaleureux pour célébrer l’arrivée des fêtes.
Le mercredi 17 décembre de 14h à 16h30, profitez d’un après-midi dédié aux lectures, raconte-tapis, jeux, puzzles et livres-jeux. Cette séance sera suivie d’un goûter de Noël, idéal pour partager un moment convivial.
Une seconde session vous attend le samedi 20 décembre de 10h15 à 11h45, avec à nouveau de nombreuses activités ludiques et adaptées à tous les âges.
Deux beaux moments pour plonger dans la magie de Noël en famille !
Pendant les vacances d’hiver, la Médiathèque sera ouverte
– les mardis 23 et 30 décembre de 10h à 12h15
– les samedi 27 décembre et 3 janvier de 10h à 12h15 .
Médiathèque Esternay 51310 Marne Grand Est +33 3 26 80 34 18
Esternay?s intercommunal media library is offering two events to celebrate the arrival of the festive season.
