Animations à la Médiathèque Jean Jaurès de décembre Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Animations à la Médiathèque Jean Jaurès de décembre

Début : 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19

Voici quelques dates de Décembre des animations et autres rendez à ne pas manquer à la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers !

– Mercredi 10 Atelier numérique La Fabrique de Noël de 14h à 15h30. Pour les enfants entre 5 et 9 ans. Moment lecture d’une histoire, jeu et atelier numérique créatif sur le thème de Noël. Gratuit, sur inscription. (Abonnez vous à la Médiathèque pour y participer).

– Jeudi 11 Concert Jazz Band à 19h15 à l’Auditorium. Concert donné par les musiciens du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers. Tout public. Entrée libre, gratuit.

– Samedi 13 Atelier Initiation à la peinture sur figurine pour les enfants dès 13 ans de 14h à 16h30. Apprentissage du processus de peinture, pose des bases et des lumières, initiation aux dégradés. En partenariat avec l’Association De cartes et de Dés. Gratuit, sur inscription sur culture.nevers.fr

– Mercredi 17 Atelier Calligraphie arabe de 14h30 à 16h30 découverte de l’origine de l’alphabet arabe par Monsieur Tijani, Président de l’Amicale Nevers-Hammamet. Dès 10 ans. Gratuit, sur inscription sur culture.nevers.fr

– Vendredi 19 Spectacle jeune public Anglippo présenté par la Compagnie Tyrnanog à 18h.

Spectacle pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Durée 30 min. Gratuit, entrée libre.

La Compagnie Tyrnanog propose des spectacles pour enfants autour de la poésie visuelle et sonore.

Anglippo jeux de lumières, ombres chinoises et bulles de savons dans un univers magique et plein d’humour.

Le spectacle sera aussi présenté mercredi 10 Décembre à la médiathèque de Pougues les Eaux (ouvert à tous sur réservation auprès de la médiathèque). Infos au 03.86.90.96.04

D’autres rendez vous durant tout le mois de décembre lecture, soirées éveils cirque et musical, master class, ateliers …

Toutes les infos sur le calaméo. .

