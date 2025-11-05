Animations à la médiathèque Salim Hatubou en novembre et décembre Médiathèque Salim Hatubou Marseille 15e Arrondissement

Animations à la médiathèque Salim Hatubou en novembre et décembre

Du 05/11 au 27/12/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Détail des jours et horaires en fonction des propositions dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-05

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-11-05

La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose des animations pour tous.Enfants

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



La bibliothèque Salim-Hatubou vous propose



► JEUNE PUBLIC



Les Historyks

MERCREDI 5 NOVEMBRE À 15H

La première apparition d’un monstre dans le Loch Ness remonte au 12e siècle. Avec les Historyks, remontons le cours de l’Histoire et tentons d’y voir plus clair dans ces eaux troubles. L’énigme sera-t-elle résolue ?

Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Atelier scientifique sur l’alimentation

SAMEDI 8 NOVEMBRE À 15H

Pourquoi mangeons-nous ? Comment fonctionne notre appareil digestif ? Venez faire des tests pour découvrir les lipides, les glucides, les vitamines et les graisses contenus dans nos aliments.

Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

En collaboration avec les Petits Débrouillards.



Électronique Orchestre de fruit avec les Makey-Makey

MERCREDI 12 NOVEMBRE À 15H30

Transformez des fruits en instruments de musique grâce à nos kits électroniques Makey Makey. Un atelier de création musicale surprenant !

À partir de 7 ans, 10 participants. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Club Manga

SAMEDI 15 NOVEMBRE À 15H

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 15H

Pour tous les passionnés et toutes les passionnées de manga, animés et culture japonaise, venez choisir les mangas à acheter pour la médiathèque et découvrir les nouveautés en avant-première.

Pour les enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Création de stickers Automne

MERCREDI 19 NOVEMBRE À 15H30

Laissez libre court à votre créativité et transformez vos dessins d’automne en stickers grâce à nos machines de découpes !

À partir de 8 ans, 10 participants. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Casque VR Frisson

MERCREDI 26 NOVEMBRE À 15H30

Venez vivre une expérience de jeu unique et immersive avec nos casques de réalité virtuelle. Saurez-vous faire face aux zombies, montres et sorcières qui se dressent sur votre route ?

À partir de 8 ans. Sur inscription. 4 participants sur des créneaux d’une demie heure.

Par les bibliothécaires.



La marmite à histoires

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 10H30

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 10H30

Il était une fois, il était mille fois, une marmite pour les gloutons remplie d’histoires et de chansons !

Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Atelier Dessin Manga

SAMEDI 29 NOVEMBRE À 15H

Initiation au dessin des personnages, des expressions, des décors, de la scénarisation, des codes graphiques et de la colorisation de ces univers bien particuliers qui attirent de plus en plus d’adeptes.

Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur inscription.

En collaboration avec l’association Voir et dessiner.



Lecture théâtralisée

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 10H

Entre ombres et lumières, venez entendre et (re)découvrir le conte La moufle, une histoire faite de mots, de notes de musique et de chants

Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription.

En collaboration avec la compagnie La fuite dans les idées.



Robotique Thymio et son labyrinthe

MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 15H30

Les petits robots Thymio vont se lancer dans une course sans merci à travers un labyrinthe. À vous de les programmer pour leurs assurer la victoire !

À partir de 8 ans, 6 participants. Sur inscription.



Atelier Couture

SAMEDI 6 DÉCEMBRE À 15H

Venez créer votre suspension de Noël en forme de flocon ou de sapin.

A partir de 12 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Gavroche et Violette.



Éveil Musical

MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 10H

Musique et comptines pour petites oreilles. Un moment à partager en famille.

Pour les enfants de 0 à 5 ans. Sur inscription.

En collaboration avec À petits sons.



Modélisation 3D bonhomme de neige

MERCREDI 10 DÉCEMBRE À 15H30

À vous d’imaginer et de modéliser vos meilleurs bonhommes de neige ! Ils seront ensuite imprimés grâce à notre imprimante 3D et vous pourrez ramener un souvenir insolite de votre visite à la médiathèque ! La création sera à récupérer lors d’une prochaine visite.

À partir de 8 ans, 8 participants. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Kamishibaï

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 10H

À l’aide de ce théâtre d’images ambulant japonais, la conteuse fait vivre des histoires pour les plus petits.

Pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Lise Massal,Kamishibaï et autres histoires.



Atelier Motricité Noël

SAMEDI 20 DÉCEMBRE DE 10H A 11H

Activités d’éveil et de motricité sur le thème de Noël.

Pour les enfants de 1 à 3 ans. Sur inscription.

Par les bibliothécaires.



Casque VR Voyage

MERCREDI 27 DÉCEMBRE DE 15H30 A 17H30

Venez vivre une expérience unique et immersive avec nos casques de réalité virtuelle. Visitez les merveilles de notre planète tout en restant bien au chaud à la médiathèque !

À partir de 8 ans. Sur inscription. 4 participants sur des créneaux d’une demie heure.

Par les bibliothécaires. .

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des Frégates Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Salim-Hatubou library offers events for everyone.

German :

Die Salim-Hatubou-Bibliothek bietet Veranstaltungen für alle an.

Italiano :

La biblioteca Salim-Hatubou offre eventi per tutti.

Espanol :

La biblioteca Salim-Hatubou ofrece actos para todos los públicos.

L’événement Animations à la médiathèque Salim Hatubou en novembre et décembre Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-31 par Ville de Marseille