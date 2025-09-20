Animations à l’écomusée de la pêche et du lac Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains

Animations à l’écomusée de la pêche et du lac Écomusée de la pêche et du lac Thonon-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Animations à l’écomusée de la pêche et du lac 20 et 21 septembre Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T18:+

Animations mises à disposition par l’UMR CARRTEL (INRAE – USMB) :

• Féraventure : jeu vidéo invitant à se mettre dans la peau d’un poisson emblématique du Léman, de l’œuf au stade adulte sans perdre de vie !

• Scalimétrie : observation au microscope d’écailles pour déterminer des traits d’histoire de vie des poissons.

Écomusée de la pêche et du lac Port de Rives, 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 70 69 49 http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites de pêcheurs, l’écomusée de la pêche et du lac vous plonge dans l’univers des pêcheurs du Léman, d’hier et d’aujourd’hui. Grâce à sa situation au cœur du port de pêche et à une présentation vivante des espèces lacustres, l’écomusée vous fait découvrir un milieu naturel unique et les habitants qui le peuplent.

Animations mises à disposition par l’UMR CARRTEL (INRAE – USMB) :

Ville Thonon