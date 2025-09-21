Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre Saulgé

Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre Saulgé dimanche 21 septembre 2025.

Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre

Juillet Saulgé Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’écomusée et ses partenaires animent le site de Juillé pour le dimanche 21 septembre après midi pour les journées du patrimoine 2025

A 15h30 balade nature « découverte de la flore »

Profiter d’un stage « peinture à l’ocre » pour vous initier gratuitement à la technique, vente de pain au four, jeux en bois en accès libre, etc, etc .

Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32

English : Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre

German : Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre

Italiano :

Espanol : Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre

L’événement Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre Saulgé a été mis à jour le 2025-09-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne