Animations à l’Ecomusée pour le dimanche du patrimoine du 21 septembre Saulgé
Juillet Saulgé Vienne
L’écomusée et ses partenaires animent le site de Juillé pour le dimanche 21 septembre après midi pour les journées du patrimoine 2025
A 15h30 balade nature « découverte de la flore »
Profiter d’un stage « peinture à l’ocre » pour vous initier gratuitement à la technique, vente de pain au four, jeux en bois en accès libre, etc, etc .
Juillet Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32
