Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault Airvault

Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault Airvault samedi 6 septembre 2025.

Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. Chaque samedi en saison estivale, une animation se tient à l’occasion du marché. En septembre, les animations continuent ! Le 6 septembre, retrouvez un atelier de maquillage pour enfant, proposé par le relais café, ainsi qu’une animation musicale jazz manouche, proposée par la commune, avec le duo C’est dans nos cordes. Retrouvez le programme dans les images. .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

English : Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault

German : Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault

Italiano :

Espanol : Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault

L’événement Animations à l’occasion du marché hebdomadaire d’Airvault Airvault a été mis à jour le 2025-08-30 par CC Airvaudais Val du Thouet