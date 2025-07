Animations à Rivéa Route de Beauraing Givet

Animations à Rivéa Route de Beauraing Givet mardi 15 juillet 2025.

Animations à Rivéa

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet Ardennes

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-18

2025-07-15

Mardi 15 juillet VENTRI-GLISS Mercredi 16 et vendredi 18 juillet :Jeux nautiques structures gonflables. Jeudi 17 juillet BADMINTON. Bienvenue à toutes et tous… et bon amusement !

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 58 50

English :

Tuesday, July 15: VENTRI-GLISS Wednesday, July 16 and Friday, July 18: Water games and inflatable structures. Thursday July 17: BADMINTON. Welcome to all… and have fun!

German :

Dienstag, 15. Juli: VENTRI-GLISS Mittwoch, 16. Juli und Freitag, 18. Juli: Wasserspiele aufblasbare Strukturen. Donnerstag, 17. Juli: BADMINTON. Herzlich willkommen und viel Spaß!

Italiano :

Martedì 15 luglio: VENTRI-GLISS Mercoledì 16 e venerdì 18 luglio: giochi d’acqua e strutture gonfiabili. Giovedì 17 luglio: BADMINTON. Benvenuti a tutti… e buon divertimento!

Espanol :

Martes 15 de julio: VENTRI-GLISS Miércoles 16 y viernes 18 de julio: Juegos acuáticos y estructuras hinchables. Jueves 17 de julio: BADMINTON. Bienvenidos a todos… ¡y a divertirse!

