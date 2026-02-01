[Animations]: A vos cartes ! Sancerre
[Animations]: A vos cartes ! Sancerre mardi 10 février 2026.
[Animations]: A vos cartes !
Place Saint-Père Sancerre
La Petite Maison de la Culture vous propose des tournois de tarot, belote et crapette !
Venez y participer, en famille, entre copains de cours de récréation et plus encore !
petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
English :
La Petite Maison de la Culture offers a wide range of events for everyone!
Come and join in, with your family, playground friends and more!
