[Animations]: A vos cartes ! Sancerre

[Animations]: A vos cartes !

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

La Petite Maison de la Culture vous propose des tournois de tarot, belote et crapette !

Venez y participer, en famille, entre copains de cours de récréation et plus encore !

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

English :

La Petite Maison de la Culture offers a wide range of events for everyone!

Come and join in, with your family, playground friends and more!

