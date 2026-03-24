Animations accueil de loisirs pour les vacances d’avril 2026 Espace Enfance Les Brasseries Einville-au-Jard

Animations accueil de loisirs pour les vacances d’avril 2026

Espace Enfance Les Brasseries 27 rue Aristide Briand Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

ACCUEIL DE LOISIRS- VACANCES D’AVRIL 2026. Thème Les histoires féeriques du monde marin À l’Espace Enfance d’Einville Les Brasseries 27, rue Aristide Briand, du 13 au 17 avril 2026 pour les enfants de 3 ans au CM2.

Au programme animations sportives, ateliers culinaires, activités manuelles, grands jeux et diverses animations…

Inscription Sur l’Espace Famille

Informations complémentaires au 07 69 14 69 65 ou par mail enfancejeunesse.einville@famillesrurales.orgEnfants

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Espace Enfance Les Brasseries 27 rue Aristide Briand Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 14 69 65 enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org

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English :

LEISURE ACTIVITIES APRIL 2026 VACATION. Theme: Fairytale stories from the marine world At Espace Enfance d’Einville Les Brasseries 27, rue Aristide Briand, from April 13 to 17, 2026 for children aged 3 to CM2.

On the program: sports activities, culinary workshops, handicrafts, games and other events…

Registration: On Espace Famille

Further information: on 07 69 14 69 65 or by e-mail enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org

L’événement Animations accueil de loisirs pour les vacances d’avril 2026 Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-03-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS