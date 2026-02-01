[Animations]: Activités manuelles Sancerre
[Animations]: Activités manuelles
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-25 15:00:00
La Petite Maison de la Culture vous propose des activités manuelles !
Venez y participer, en famille, entre copains de cours de récréation et plus encore, à partir de 4 ans.
Venez y participer, en famille, entre copains de cours de récréation et plus encore, à partir de 4 ans. .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
English :
La Petite Maison de la Culture offers a range of arts and crafts activities!
Come and join in, with your family, playground friends and more, from age 4 upwards.
