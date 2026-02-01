[Animations]: Activités manuelles Sancerre

[Animations]: Activités manuelles

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

La Petite Maison de la Culture vous propose des activités manuelles !

Venez y participer, en famille, entre copains de cours de récréation et plus encore, à partir de 4 ans.

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

English :

La Petite Maison de la Culture offers a range of arts and crafts activities!

Come and join in, with your family, playground friends and more, from age 4 upwards.

