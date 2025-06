Animations, activités sportives et cinéma en plein-air plage de Baud-Chardonnet Rennes 9 juillet 2025

Entrée libre

Profitez d’une fin d’après-midi et d’une soirée festives et conviviales aux Plages de Baud-Chardonnet, avec des activités sportives, animations et cinéma en plein-air pour tous !

Dans le parc de Baud-Chardonnet, vous profiterez de diverses activités :

– De 17h à 19h : Initiations kayak par le Kayak Club de Rennes

– De 17h à 19h : Initiations d’aviron par Les Régates Rennaises

– De 16h à 22h30 : Animations proposées par Rennes Pôle Association

– De 17h30 à 21h45 : Balades sonores proposées par Ars Nomadis

– De 22h30 à minuit : La journée se clôtura par la projection en plein air

du film Microbe et Gazoil de Michel Gondry

Début : 2025-07-09T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-09T23:59:00.000+02:00

plage de Baud-Chardonnet ZAC Baud-Chardonnet, Avenue Jorge Semprún, Rennes, France Rennes 35000