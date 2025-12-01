Animations ados Marché de Noël à Montbéliard Frasne
Animations ados Marché de Noël à Montbéliard
Frasne Doubs
Tarif de base
Début : 2025-12-20 08:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Journée accompagnée. Randonnée des lumières, pavillon des sciences et quartier libre au marché de Noël. Prévoir le pique-nique du midi. .
Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
