Animations ados Sortie à Métabief

Frasne Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 09:00:00

fin : 2026-02-12 18:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Randonnée en raquette et luge des cimes (selon enneigement). Prévoir le pique-nique du midi et tenu adaptée. Les raquettes pourront être loués. .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

