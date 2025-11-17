Animations ados Sortie à Métabief Frasne
Animations ados Sortie à Métabief Frasne jeudi 12 février 2026.
Frasne Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-02-12 09:00:00
fin : 2026-02-12 18:00:00
2026-02-12
Randonnée en raquette et luge des cimes (selon enneigement). Prévoir le pique-nique du midi et tenu adaptée. Les raquettes pourront être loués. .
Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
