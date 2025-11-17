Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Animations ados Sortie à Métabief Frasne jeudi 12 février 2026.

Frasne Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-12 09:00:00
fin : 2026-02-12 18:00:00

2026-02-12

Randonnée en raquette et luge des cimes (selon enneigement). Prévoir le pique-nique du midi et tenu adaptée. Les raquettes pourront être loués.   .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93  mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

