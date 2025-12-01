Animations & Aquagym Fontaine-Simon
Animations & Aquagym Fontaine-Simon samedi 20 décembre 2025.
Animations & Aquagym
5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-26 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30
Profitez des vacances de Noël pour faire de l’aquagym ! D’autres animations vous attendent au Parc Aquatique du Perche.
.
5 Rue de la Ferrière Fontaine-Simon 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Make the most of the Christmas vacations with aquagym! Other activities await you at the Parc Aquatique du Perche.
L’événement Animations & Aquagym Fontaine-Simon a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE