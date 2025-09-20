Animations Archi’Familles Villa Huguet Boulogne-sur-Mer

Animations Archi’Familles Villa Huguet Boulogne-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Animations Archi’Familles 20 et 21 septembre Villa Huguet Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En famille, participez à des ateliers et jeux sur l’architecture en lien avec les édifices de Boulogne-sur-Mer :

jeux de construction (voûte d’ogives, tour romaine…), Mémo des fortifications, jeu de plateau sur les édifices de Boulogne-sur-Mer, ateliers créatifs « tisser un Building » et « imaginer ma façade Art déco », etc…

Exposition d’affiches créées par des élèves de Boulogne « Partage ton patrimoine ».

Entrée libre

Renseignements : service Ville d’art et d’histoire, 03.91.90.02.95

Villa Huguet 115 bd Eurvin 62200 Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En famille, participez à des ateliers et jeux sur l’architecture en lien avec les édifices de Boulogne-sur-Mer :

Service Ville d’art et d’histoire de Boulogne-sur-Mer