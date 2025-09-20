Animations ateliers « Les poubelles de l’histoire » et « carré de fouilles » Médiathèque de Thiers Thiers

Animations ateliers « Les poubelles de l’histoire » et « carré de fouilles » 20 et 21 septembre Médiathèque de Thiers Puy-de-Dôme

Nombres de places limitées, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le musée départementale de la Céramique de Lezoux, se déplace samedi matin à Thiers et vous propose un atelier autour de l’archéologie. Venez-vous mettre dans la peau d’un scientifique qui étudie les différents matérieux trouvés lors des fouilles archéologiques. Que reste-t-il de ceux-ci après avoir été enfouizs pendant des siècles sous la terre ? Quelles connaissances livrent les poubelles du passé aux archéologues d’aujourd’hui ?

Le dimanche, un atelier « carré de fouilles » initiera à l’utilisation des outils de l’archéologue et à la méthode scientifique.

Médiathèque de Thiers Place Antonin Chastel 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée départemental de la céramique