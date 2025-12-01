Animations au 70.8 Les Ateliers des Capucins Brest
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-12-20
fin : 2026-01-04
Redécouvrez le musée scientifique dédié à l’océan. Unique par la richesse de son contenu et de ses dispositifs interactifs, il offre à voir un véritable océan de technologies et d’innovations à la portée de tous. En complément des expositions permanentes du musée, deux rendez-vous incontournables vous sont proposés durant ces vacances de Noël la visite guidée et les animations Le Labo des curieux .
Informations pratiques
A partir de 6 ans.
Accès aux animations inclus dans le prix d’entrée au musée.
Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château, Brest. .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95
L’événement Animations au 70.8 Brest a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue