Animations au 70.8 Les Ateliers des Capucins Brest

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

Redécouvrez le musée scientifique dédié à l’océan. Unique par la richesse de son contenu et de ses dispositifs interactifs, il offre à voir un véritable océan de technologies et d’innovations à la portée de tous. En complément des expositions permanentes du musée, deux rendez-vous incontournables vous sont proposés durant ces vacances de Noël la visite guidée et les animations Le Labo des curieux .

Informations pratiques

A partir de 6 ans.

Accès aux animations inclus dans le prix d’entrée au musée.

Billets en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château, Brest. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95

