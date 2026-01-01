Animations au Blablab’art à Esternay Blablab’art Esternay

Animations au Blablab’art à Esternay

Blablab’art 12 Avenue de la Gare Esternay Marne

Début : 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10 19:00:00

2026-01-10

Le Blablab’art organise un concert de blues des King Biscuit Time le samedi 10 janvier 2026 à 20h30.Tout public

Prêt à vivre une soirée à l’ambiance chaleureuse sur des sonorités envoûtantes ? .

Blablab’art is organizing a blues concert by King Biscuit Time on Saturday, January 10, 2026 at 8:30pm.

