Animations au Blablab’art à Esternay Blablab’art Esternay

Blablab’art 12 Avenue de la Gare Esternay Marne
Début : 2026-01-10 18:30:00
fin : 2026-01-10 19:00:00
2026-01-10
Le Blablab’art organise un concert de blues des King Biscuit Time le samedi 10 janvier 2026 à 20h30.Tout public
Prêt à vivre une soirée à l’ambiance chaleureuse sur des sonorités envoûtantes ? .
Blablab’art 12 Avenue de la Gare Esternay 51310 Marne Grand Est blablabart.esternay@gmail.com
English : Animations au Blablab’art à Esternay
Blablab’art is organizing a blues concert by King Biscuit Time on Saturday, January 10, 2026 at 8:30pm.
