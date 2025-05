Animations au Cadre Vert et au Bike Park – Cadre Vert et Bike Park Nueil-les-Aubiers, 17 mai 2025 10:00, Nueil-les-Aubiers.

Deux-Sèvres

Animations au Cadre Vert et au Bike Park Cadre Vert et Bike Park 60 Avenue Saint-Hubert Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 17:00:00

2025-05-17

La ville inaugure le Bike Park et le Cadre Vert avec de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous !

-Championnat de BMX pour les 7-12 et les 13-17 ans.

Inscription sur https://cutt.ly/Prk0x6Ia

-Show et cascades de BMX avec le Starlightbmxshow.

-Ateliers vélo avec Théo Vélo, réparation en itinérance, faites réviser vos vélos et initiez-vous à la petite mécanique.

-Animations avec les Zigomatiks et Déambul’vélo jonglerie, tricycle, échassier…

-Association Allonzavelo avec une sensibilisation à la sécurité à vélo.

-Espace de lecture avec avec les bibliotheques du Bocage Bressuirais et une sélection d’ouvrages sur le vélo, lectures à voix hautes pour la famille.

-Buvette par NLA Rando et restauration par Le Paille En Queue. .

Cadre Vert et Bike Park 60 Avenue Saint-Hubert

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 65 65 contact@ville-nueil-les-aubiers.fr

