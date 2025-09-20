Animations au château de Chazeron Château de Chazeron Loubeyrat

Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins de 6 ans

Ascension du donjon : 2 euros supplémentaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au gré de vos déambulations, vous découvrirez dans différentes salles du château des ateliers et savoir-faire du moyen-âge.

Présentation d’armes, herboristerie, tailleur, fabrique de monnaie… La troupe de reconstitution médiévale Compaings & Commères animera votre visite et partagera avec vous son savoir et sa bonne humeur!

Si vous êtes d’humeur, vous pourrez également faire l’ascension du donjon du XIIème siècle, commentée par sa propriétaire actuelle! Départ toutes les 45 minutes (places limitées).

Château de Chazeron 63410 Loubeyrat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Loubeyrat 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 86 59 46 http://www.chateau-chazeron.com/ https://twitter.com/?lang=fr Donjon roman (1195). Palais seigneurial gothique transformé et étendu au classicisme (1680).

