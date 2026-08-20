Animations au Château de Chevreaux, Château médiéval de Chevreaux, Chevreaux

Informations pratiques

Animations au Château de Chevreaux 19 et 20 septembre Château médiéval de Chevreaux Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De 10h à 18h, nous vous ouvrons les portes du Château médiéval de Chevreaux. Au programme :

jeux et animations

troupes médiévales

marché et artisans

Petite restauration, food truck, buffet sucré et buvette par l’association Les amis de Chevreaux Chatel

Nous vous proposons également une visite guidée à 16h

Château médiéval de Chevreaux 13 rue du Château 39190 Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 63 67 24 11 https://www.accjura.fr https://www.chateaudechevreaux.com Le site du château médiéval de Chevreaux, lieu de patrimoine vivant, est mis en valeur depuis 35 ans par le biais des chantiers internationaux de jeunes bénévoles situé au cœur de la Communauté de Communes Porte du Jura, qui domine la plaine de Bresse. RD1083 sortie Digna ou autoroute A39 sortie n° 9 Cuiseaux / Cousance | Parking situé au pied du château, toilettes sur place.

De 10h à 18h, portes ouvertes, jeux et animations, troupes médiévales, marché et artisans. Petite restauration, food truck, buffet sucré et buvette par l’association Les amis de Chevreaux Chatel.

©Troupe de Nano