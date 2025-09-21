Animations au château du Landsberg Heiligenstein

Animations au château du Landsberg Heiligenstein dimanche 21 septembre 2025.

Animations au château du Landsberg

Heiligenstein Bas-Rhin

Au programme visites guidées pour découvrir l’histoire du lieu, frappe de monnaie en plomb, construction de châteaux miniatures, animations pour petits et grands. Une buvette et un espace de restauration seront également à votre disposition pour prolonger le plaisir sur place.

Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est amislandsberg@gmail.com

English :

On the program: guided tours to discover the history of the site, lead coinage, miniature castle building, entertainment for young and old. There will also be a refreshment stall and a food court to prolong the pleasure of the event.

German :

Auf dem Programm stehen geführte Besichtigungen, um die Geschichte des Ortes zu entdecken, das Prägen von Bleimünzen, der Bau von Miniaturschlössern sowie Animationen für Groß und Klein. Es gibt auch einen Imbiss und einen Imbissstand, damit Sie das Vergnügen vor Ort verlängern können.

Italiano :

In programma: visite guidate alla scoperta della storia del sito, coniazione del piombo, costruzione di castelli in miniatura, animazione per grandi e piccini. Saranno inoltre presenti un punto di ristoro e un’area ristoro da gustare sul posto.

Espanol :

En el programa: visitas guiadas para descubrir la historia del yacimiento, acuñación de plomo, construcción de castillos en miniatura, animaciones para grandes y pequeños. También habrá un puesto de refrescos y un patio de comidas para degustar in situ.

