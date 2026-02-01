Animations au Couvent de Reinacker

Reutenbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-27

Découvrez les événements au mois de février

– Week-end spirituel 7 & 8 février 2026

– Veillée de prière Chant méditatif et silence 11 février 2026

– Exposition de peintures Voici l’homme , peintures de Gérard Houvert du 18 février au 6 avril 2026

– Spectacle Rencontre entre Etty et Rilke , avec Angélique BOULAY, comédienne et Esther-Mirjiam GRIFFIOEN, conteuse et harpiste 27 février 2026 .

Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animations au Couvent de Reinacker Reutenbourg a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région