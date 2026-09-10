Animations au Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Domaine de Rovorée – La Châtaignière, Yvoire

Informations pratiques

Animations au Domaine de Rovorée – La Châtaignière 19 et 20 septembre Domaine de Rovorée – La Châtaignière Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPOSITION

Regards croisés : sentinelles et sanctuaires du Morbihan

Exposition produite dans le cadre d’un partenariat entre le Département du Morbihan et le Festival Photo La Gacilly.

EXPOSITION

Reprendre terre

Olga Kivrina, Eva Barton et Karen Dutoit-Verbeke, transforment les objets du quotidien en formes vivantes, les détournent de leur fonction pour les réinscrire dans un cycle naturel. À travers la photographie, les objets sont absorbés par la nature, puis réapparaissent, en présence réelle, face à leur propre image.

Plus d’informations sur espace-e.org

Domaine de Rovorée – La Châtaignière Route d’Excenevex 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 72 26 67 http://www.hautesavoie.fr/ http://hautesavoieperience.fr Implantée sur le domaine de Rovorée (24ha) classé aujourd’hui « espace naturel sensible », sur le bord du Léman à Yvoire, la maison de maître « La Châtaignière » a été construite en 1926 par l’architecte Maurice Turrettini pour les Cozon, famille de soyeux lyonnais très prospère.

L’architecture de cette bâtisse est influencée par le modèle savoyard de certaines maisons nobles et de cures de village des XVIIe et XVIIIe siècles. Résidence de villégiature jusqu’en 1970, elle est rachetée en 1997 par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres puis confiée au Département de la Haute-Savoie qui la réhabilite en lieu culturel en 2007. Chaque été la Direction des affaires culturelles propose des expositions temporaires sur l’histoire du territoire, des beaux-arts, de l’archéologie.

EXPOSITION

© Dep74 – Y. Cerrutti