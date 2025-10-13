Animations au Jardin Médicinal des Pèlerins Rue Georges Clemenceau Pons

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-10-13 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

2025-10-13

Le jardin des plantes médicinales vous a concocté un programme en ce mois d’octobre ainsi que des ateliers Potager.

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org

English :

The medicinal plant garden has put together a program for the month of October, including Potager workshops.

German :

Der Heilpflanzengarten hat für Sie ein Programm für den Monat Oktober zusammengestellt sowie Workshops zum Thema Gemüsegarten.

Italiano :

Il giardino delle piante officinali ha messo a punto un programma per voi questo ottobre, oltre a laboratori nell’orto.

Espanol :

El jardín de plantas medicinales ha preparado para usted un programa para este mes de octubre, así como talleres en el huerto.

