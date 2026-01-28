Animations au Jardin Médicinal des Pèlerins Rue Georges Clemenceau Pons

Animations au Jardin Médicinal des Pèlerins

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons Charente-Maritime

Annie votre animatrice du Jardin des plantes médicinales démarre sur les chapeaux de roue l’année 2026 en vous concoctant un programme alléchant avec la semaine Ornithologique du 25 au 30 janvier sans oublier les ateliers du Potager.

Rue Georges Clemenceau Jardin médicinal de l’Hôpital des Pèlerins Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 23 38 27 annie.delas@haute-saintonge.org

Annie, your gardener at the Medicinal Plants Garden, is off to a flying start in 2026 with a mouth-watering program including Ornithology Week from January 25 to 30, not forgetting the Potager workshops.

