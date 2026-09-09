Animations au Manoir du Plessis Beaucé, Manoir du Plessis Beaucé, La Chapelle-des-Fougeretz

Informations pratiques

Animations au Manoir du Plessis Beaucé 19 et 20 septembre Manoir du Plessis Beaucé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir du Plessis Beaucé ouvrira exceptionnellement ses portes pour un week-end placé sous le signe de la découverte, de l’histoire et de la convivialité.

– Durant ces deux journées, les visiteurs seront invités à remonter le temps grâce à un vaste campement médiéval animé par la Compagnie Médiévale AM1412, où chevaliers, dames, artisans et hommes d’armes feront revivre le quotidien du XVe siècle. Démonstrations de combats, tirs d’artillerie, atelier de tir à l’arbalète, fabrication de cottes de mailles, frappe de monnaie, calligraphie, héraldique, vannerie, architecture médiévale, contes, saynètes et vie de camp rythmeront la visite, offrant une immersion unique dans le Moyen Âge.

– Les petits comme les grands pourront également profiter des Jeux d’Arthus, un parcours exceptionnel consacré aux jeux anciens, de l’Antiquité au XVIIIᵉ siècle. Plus d’une centaine de jeux en bois, animés par des comédiens passionnés, permettront à chacun de redécouvrir les plaisirs des jeux d’adresse, de stratégie, de réflexion ou de taverne dans une ambiance chaleureuse et participative.

– Le public assistera également aux étonnantes performances de Monsieur Fakir, dont le spectacle mêle humour, illusion, prouesses spectaculaires et interaction avec les visiteurs.

– Les savoir-faire traditionnels seront également à l’honneur avec la présence d’artisans réalisant des démonstrations de charpente, de travail du bois, liés à la restauration du patrimoine. Ces rencontres permettront de découvrir les techniques ancestrales qui ont façonné nos monuments et qui contribuent encore aujourd’hui à leur sauvegarde.

– Ce week-end sera également une occasion privilégiée de venir échanger avec nous autour du projet de restauration du remarquable logis-porche en pans de bois du Manoir du Plessis Beaucé, un élément patrimonial d’une rareté exceptionnelle. Nous présenterons les études en cours, les prochaines étapes de cette ambitieuse restauration ainsi que les futurs projets de mise en valeur de l’ensemble du domaine. Un moment d’échange idéal pour découvrir les coulisses de ce chantier patrimonial et partager notre passion pour la sauvegarde de ce lieu chargé d’histoire.

Cet événement promet un véritable voyage à travers les siècles, mêlant histoire vivante, spectacles, découvertes, rencontres et animations pour toute la famille.

Une invitation à célébrer le patrimoine sous toutes ses formes et à partager un moment unique au cœur d’un site exceptionnel.

Manoir du Plessis Beaucé Le Haut Plessix 35520 La Chapelle-des-Fougeretz La Chapelle-des-Fougeretz 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.manoirduplessisbeauce.com https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35014561 Manoir du Haut Plessix (dit aussi le Plessis Beaucé) – La Chapelle-des-Fougeretz

Daté du XIVe et XVe siècle, il abrite le dernier logis-porche médiéval en pans de bois encore debout en Bretagne (1381-1385) et un manoir du XVe siècle marqué par l’histoire de la famille de Beaucé.

Un patrimoine rare, aujourd’hui au cœur d’un projet de restauration et de sauvegarde.

Le Manoir du Plessis Beaucé ouvrira exceptionnellement ses portes pour un véritable voyage à travers les siècles.

© Manoir du Plessis Beaucé