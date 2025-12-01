Animations au Marinarium Place de la Croix Concarneau

Animations au Marinarium

Initiez-vous au Gyotaku, un art japonais qui consiste à réaliser des empreintes d’organismes marins en utilisant de l’encre ou de la peinture et du papier.

À l’origine, le Gyotaku (魚拓) est une technique traditionnelle japonaise datant du 19e siècle, utilisée par les pêcheurs pour conserver l’empreinte de leurs plus belles prises. Il s’agit d’imprimer directement le corps du poisson sur du papier ou du tissu à l’aide d’encre, créant ainsi une œuvre artistique unique et fidèle à la réalité.

Créer votre propre Gyotaku, à la gouache sur du papier de riz, d’après des spécimens des collections de la Station marine.

