Animations au Marinarium Place de la Croix Concarneau

Marinarium Concarneau

Début : 2025-12-29

fin : 2026-01-02

2025-12-29

Atelier Arts et sciences Gyotaku à 10h30 sur réservation

Initiez-vous au Gyotaku, un art japonais qui consiste à réaliser des empreintes d’organismes marins en utilisant de l’encre ou de la peinture et du papier.

À l’origine, le Gyotaku (魚拓) est une technique traditionnelle japonaise datant du 19e siècle, utilisée par les pêcheurs pour conserver l’empreinte de leurs plus belles prises. Il s’agit d’imprimer directement le corps du poisson sur du papier ou du tissu à l’aide d’encre, créant ainsi une œuvre artistique unique et fidèle à la réalité.

Créer votre propre Gyotaku, à la gouache sur du papier de riz, d’après des spécimens des collections de la Station marine.

7€ pour les enfants à partir de 6 ans

Réservation obligatoire par téléphone au 02 98 50 81 64 ou par mail marinarium.info@mnhn.fr

Animations sur la biodiversité marine, sans réservation

Lundi 29 décembre Oursins, étoiles et compagnie: les échinodermes

Mardi 30 décembre Raies et requins, fascinants plus qu’effrayants

Mercredi 31décembre Un océan de plancton

Vendredi 02 janvier À la rencontre des cétacés .

Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 81 64

